Meesterbrein Hideo Kojima werkt momenteel achter de schermen aan een game die exclusief op de Xbox-consoles zal verschijnen. Daarnaast doen er eveneens geruchten de ronde over een vervolg op Death Stranding. Het begon er dan ook stevig op te lijken dat de man één van of zelfs beide projecten officieel zou aankondigen op de Gamescom. Deze beredeneerde gok bleek echter voorbarig te zijn. Kojima had iets aan te kondigen, ja… maar het was geen videogame.

Als je je ooit hebt afgevraagd waar Kojima zijn inspiratie vandaan haalt of hoe hij zijn ideeën van A tot Z uitwerkt, dan kan je vanaf 8 september luisteren naar Kojima’s nieuwste project, Brain Structure. Het betreft hier een podcast, die tegelijk in de Japanse en Engelse taal op Spotify zal verschijnen. Naast een deep dive in het brein van de grootmeester, zal elke aflevering ook een segment bevatten waarin niemand minder dan Geoff Keighley videogame nieuws bespreekt.

“While I am working on my new games, today I am here to share some other news! I am pleased to announce that my podcast program will be available exclusively on Spotify in September! We will be providing both English and Japanese versions of the show with simultaneous interpretation, as this is a podcast for fans not only in Japan but all over the world.”