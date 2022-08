Tot op heden hebben we steeds korte stukjes van High on Life gezien, een originele game van het brein achter Rick & Morty. Op gamescom is de game deels speelbaar en dus hebben onze concullega’s bij IGN een video van 25 minuten geüpload waarin we wat meer van de game krijgen te zien. Het nodige geweld en droge humor passeren in ieder geval de revue.

Zo nemen we een kijkje in de stad van waaruit jij jouw werk zal gaan verrichten, zien we een van de baasgevechten en krijgen we ook meer van jouw wapen te horen. Die blijkt namelijk ook nog zijn eigen principes te hebben. High on Life verschijnt op 13 december voor Xbox Series X|S en pc.