Onlangs kondigde IllFonic een releasedatum aan voor Ghostbusters: Spirits Unleashed, een asymmetrische multiplayergame. IllFonic heeft genoeg ervaring met dat genre, maar we vragen ons natuurlijk wel af hoe dit zich vertaalt naar de wereld van de Ghostbusters. Onderstaande video verheldert dit vraagstuk voor ons in ieder geval al wat.

In de drie minuten durende video krijg je wat gameplay vanuit de Ghostbusters, alsook vanuit een geest te zien. Het spreekt voor zich dat beiden er een totaal andere speelstijl op nahouden. Ghostbusters: Spirits Unleashed verschijnt op 18 oktober voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc via de Epic Games Store.