Het heeft even geduurd, maar na een lange ontwikkeltijd ligt Skull & Bones ligt op 8 november eindelijk in de winkel. Een van de onderdelen van deze titel is exploratie en een video legt uit wat je hiervan in de game kunt verwachten.

Hoewel je de meeste tijd op zee zal doorbrengen, op het land kan je je schip voorbereiden op de reis die komen gaat. Zo kan je dorpen vinden waar je je schip kan versterken en er zijn verschillende handelaren in de wereld te vinden om contracten mee af te sluiten. Deze blijven niet constant op dezelfde plek, dus is het zaak deze weer te zoeken.

Dit is echter maar een klein onderdeel van het exploratiegedeelte in Skull & Bones. Wat hier nog meer deel van uitmaakt check je in onderstaande video.