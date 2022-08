Sony doet er tegenwoordig alles aan om hun IP’s uit te breiden naar andere media dan louter videogames. Zo is de Uncharted-film eerder dit jaar reeds in de bioscoop gepasseerd, plant de regisseur van de John Wick-films een adaptatie voor het witte doek van Ghost of Tsushima én mogen we begin 2023 een heuse HBO-reeks gebaseerd op The Last of Us verwachten. Daar stopt het echter niet; ook Horizon: Zero Dawn zullen we binnenkort aan dat rijtje mogen toevoegen.

Netflix is namelijk van plan om de openwereldgames van Guerrilla om te toveren tot een tv-serie. Het project staat uiteraard nog in de kinderschoenen, maar heeft al wel een showrunner in gedachten. Het gaat om Steve Blackman, de creatieve kracht bij uitstek achter een andere Netflix-hit, The Umbrella Academy. Blackman werkt momenteel het laatste seizoen van dat project af, maar zal daarna dus overstappen naar Horizon, waarin uiteraard Aloy haar opwachting zal maken.