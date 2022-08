Over een paar maanden verschijnt Skull & Bones voor verschillende platformen, waaronder de pc. Ubisoft heeft nu bekendgemaakt wat de minimale en aanbevolen systeemvereisten zijn voor als je de game op pc wilt spelen. De game ondersteunt een 4K resolutie en ongelimiteerde framerate wat input lag tot het absolute minimum moet beperken.

Andere features die aanwezig zijn in de pc-versie, zijn ray tracing, DLSS, FSR en meer. Het schema hieronder geeft een duidelijk overzicht van welke specs je nodig hebt voor een bepaalde kwaliteit. Wat de visuele modi op consoles zijn, is nog niet bekend.

Tot slot maakt de game gebruik van BattlEye, wat het anti-cheat systeem in de game is. Op het moment dat cheats toegepast worden of worden ontdekt, dan zal dat de speler direct op een permanente ban komen te staan.

Skull & Bones verschijnt op 8 november.