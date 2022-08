Het overnemen van volledige uitgevers is tegenwoordig niet langer ongebruikelijk. We hebben het Microsoft zien doen met Bethesda en de deal met Activision wordt nog afgewikkeld. Electronic Arts is ook een zeer grote partij en er bestaat een kans dat ook zij overgenomen gaan worden.

Volgens bronnen van GLHF zal Amazon vandaag een aankondiging doen dat ze een formeel aanbod bij Electronic Arts hebben neergelegd, schrijft USA Today. Er gaan al langer geruchten rond dat EA gekocht gaat worden met Apple, Disney en Amazon als mogelijke kopers. Amazon zou volgens USA Today nu daadwerkelijk een bod hebben gedaan.

Een overname zou op zich niet gek zijn, gezien EA interessante franchises heeft waar Amazon meer mee kan doen. Denk aan het uitbrengen van tv-series op Amazon Prime. Of het klopt is echter afwachten, maar indien zo, dan horen we later vandaag meer.