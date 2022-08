Afgelopen dinsdag kondigde Sony de DualSense Edge controller aan, wat een officiële pro controller van Sony voor de PlayStation 5 is. Wanneer de controller uitkomt en wat de prijs zal worden is nog niet bekend, wel weten we wat er in het pakket zit als je de controller aanschaft.

Een nieuwe pagina op de PlayStation website geeft een overzicht van wat er in het pakket zal zitten. Gezien het een meer geavanceerde controller betreft, komt het logischerwijs met de nodige extra losse onderdelen om zo de Edge je geheel eigen te maken.

DualSense Edge controller

USB-kabel

2 standaard Stick Caps

2 High Dome Stick Caps

2 Low Dome Stick Caps

2 Half Dome Back Buttons

2 Lever Back Buttons

Connector Housing

Carrying Case

Ook zal het mogelijk zijn om stick modules los te kopen, wat de weg opent voor meer customization opties waarvoor Sony op termijn alternatieve opties zal kunnen aanbieden. Daarnaast is de carrying case een extra middel om de controller op te laden, wat best handig kan zijn. Meer informatie kan je hier vinden.