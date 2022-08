Waar je elk jaar weer zeker van kan zijn is dat Electronic Arts een nieuw deel van zijn sportgames uitgeeft. Hier valt ook de NHL-serie onder en het nieuwste deel is nu voorzien van een releasedatum en eerste trailer.

NHL 23 ligt vanaf 14 oktober dit jaar in de winkels en de cover van het spel laat al meteen een verandering zien. Voor het eerst is er namelijk een vrouwelijke ijshockeyer op te zien, samen met een mannelijke atleet. De dame in kwestie is Sarah Nurse van team Canada en de heer is Trevor Zegras van de Anaheim Ducks.

Dit is natuurlijk niet de enige verandering die de game doorvoert. Zo zijn er onder andere vijfhonderd nieuwe manieren om de puck te veroveren als deze los van een stick raakt. Tevens is de AI van de goalie verbeterd, waardoor het moeilijker wordt om te scoren. NHL 23 ondersteunt ook cross-play, alleen nog niet bij lancering. Deze feature zal een maand later worden toegevoegd.

Bekijk de eerste beelden hieronder.