Bandai Namco is de laatste tijd wat oude IP’s weer uit de kast aan het halen. Zo heeft de Japanse uitgever/ontwikkelaar recentelijk Pac-Man World weer teruggebracht en hetzelfde geldt voor Klonoa. Ze geven nu kennelijk ook wat aandacht aan Time Crisis en Steel Gunner, want het bedrijf heeft nu nieuwe handelsmerken van deze franchises geregistreerd.

In de omschrijving wordt onder andere gesproken over ‘providing online video games’, ‘recorded computer game software’ en ‘a computer game that may be accessed network-wide by network users via computers’.

Dat de handelsmerken van Time Crisis en Steel Gunner zijn vernieuwd wil natuurlijk nog niet zeggen dat Bandai Namco plannen heeft om deze series weer nieuw leven in te blazen. Aangezien het Japanse bedrijf dit recentelijk wel heeft gedaan met andere oude franchises, is het niet gek om te denken dat ze dit nu weer gaan doen.

Beide series zijn zogenaamde ‘light gun’ games, dus wellicht gaat Bandai Namco deze samenbrengen in een light gun bundel of wellicht omtoveren naar een virtual reality game, waar het zich uitstekend voor zou lenen.