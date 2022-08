Enkele maanden geleden werd Wo Long: Fallen Dynasty aangekondigd, de nieuwste game van gevierd ontwikkelaar Team Ninja. De spannende martial-arts game heeft nu een nieuwe trailer ontvangen, die concrete gameplay toont.

Wo Long: Fallen Dynasty wordt een soulslike actiegame, iets waar de ontwikkelaar inmiddels al mee bekend is dankzij games zoals NioH en Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. We zien alvast heel wat (demonische) vijanden in actie en de combat lijkt heel vloeiend te verlopen.

Wo Long: Fallen Dynasty verschijnt aan het begin van 2023 voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Overigens zal de game vanaf dag één bij Xbox Game Pass zitten. De nieuwe trailer check je hieronder.