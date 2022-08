Enkele maanden geleden werd de intrigerende detectivegame The Last Case of Benedict Fox aangekondigd voor Xbox en pc. Deze metroidvania met ‘Lovecraft’ invloeden wist direct indruk te maken en laat nu dieper in zijn kaarten kijken dankzij een nieuwe trailer vanaf de gamescom.

De trailer toont heel wat concrete gameplay, waarin we de detective aan het werk zien. We duiken in de geest van dode zielen en gaan op een creepy ontdekkingstocht. Harry Houdini is overigens ook van de partij: hij doet dienst als een handelaar die je allerlei nuttige items verkoopt.

Bekijk de nieuwe trailer onderaan dit bericht. The Last Case of Benedict Fox is te spelen in de lente van 2023 op de Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De game zal deel uitmaken van Xbox Game Pass vanaf de launch.