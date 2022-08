Het was nogal een bom die viel toen Microsoft bekendmaakte Activision Blizzard over te nemen. De bedrijven zijn nu bezig om de deal rond te maken, maar daar gaat veel tijd overheen omdat mededingingsautoriteiten in diverse landen naar de overname moeten kijken. Hierdoor zal het nog zeker tot begin volgend jaar duren vooraleer Activision Blizzard officieel eigendom van Microsoft is.

Je zou denken dat Call of Duty één van de redenen is waarom ze Activision Blizzard overnemen, maar uit een interview blijkt dat dit niet per se de drijvende kracht was. In een interview met Bloomberg heeft Microsoft Gaming CEO Phil Spencer meer toelichting gegeven.

Zo zegt hij dat Microsoft vooral heeft gekeken naar waartoe ze in staat zijn en waar ze naartoe willen. Het grootste platform in gaming is de mobiele telefoon en op basis daarvan zijn intern discussies gestart. En dat is waar Activision Blizzard vervolgens naar boven kwam, ook omdat Blizzard zeer capabel is op het pc-platform.

“When we were thinking about, on that idea of, ‘what are we capable of doing today, and where do we need to go’, the biggest gaming platform on the planet is mobile phones…”

“We really started the discussions, internally at least, around the capability they had on mobile and then PC with Blizzard. Those are the two things that were really driving our interest.”