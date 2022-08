Op 31 augustus verschijnt Phantasy Star Online 2: New Genesis dan eindelijk ook op de PS4. Aangezien die datum nu toch wel echt dichtbij komt, werd een blogpost online gezet met heel wat info over de game.

Er wordt een korte geschiedenis gegeven van de franchise, die al bestaat sinds 1987, en uiteraard ook specifiek over Phantasy Star Online 2. Phantasy Star Online 2: New Genesis is een verbeterde versie van de basisgame, die enorm veel aanpassingen met zich meebracht. Zowel graphics als gameplay werden herwerkt en een nieuw verhaal met nieuwe personages werd toegevoegd. Als je nog nooit van de franchise gehoord zou hebben, is dit dus een prima instappunt.

Phantasy Star Online 2: New Genesis is een free-to-play online RPG, dus coöperatieve gevechten zijn belangrijk (alhoewel je ook solo kunt gaan natuurlijk). Je kan in een party van maximaal 4 spelers de wereld gaan ontdekken. Deze game onderscheidt zich van andere in het genre, door je niet ‘vast te zetten’ op een bepaalde rol in een party. Een typische ‘healer’ of ’tank’ rol toewijzen is dus niet nodig, want elk personage doet zijn eigen ding. Welke class je ook kiest: je krijgt heel wat vaardigheden ter beschikking die voldoende moeten zijn om te overleven in je eentje.

Hieronder kan je nog eens de launch trailer van de Xbox versie bekijken.