De gamescom is inmiddels afgelopen en traditiegetrouw heeft de organisatie weer bekendgemaakt hoeveel bezoekers er op de beurs zijn afgekomen. Het aantal ligt lager dan voorgaande jaren, wat te verwachten viel gezien verschillende uitgevers niet aanwezig waren en niet iedereen in staat is of zich comfortabel voelt een beurs te bezoeken. Daarnaast lag het aantal tickets dat verkocht werd ook lager vanwege de pandemie.

Desalniettemin mag men niet klagen, want de beurs heeft in totaal 265.000 bezoekers aangetrokken uit meer dan 100 landen. Dit is iets meer dan 100.000 man minder ten opzichte van de vorige fysieke editie. In 2019 trok de Duitse beurs nog 373.000 bezoekers. Het aantal deelnemende bedrijven aan de beurs lag op 1.100, afkomstig uit 53 landen en online heeft de gamescom het ook goed gedaan. Tegen zaterdagavond lag het aantal views op de online livestreams op een aantal van 130 miljoen.

Gamescom Opening Night Live was tot slot ook een denderend succes, het werd bekeken door maar liefst 12 miljoen gamers. Dit alles is ook reden om volgend jaar een nieuwe beurs te organiseren. De editie in 2023 zal van 23 tot en met 27 augustus plaatsvinden. Gamescom Opening Night Live 2023 staat gepland voor 22 augustus.