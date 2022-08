Hogwarts Legacy zal helaas pas volgend jaar verschijnen, qua beelden hebben we de afgelopen week echter weer genoeg van de game gezien. Zodra de release daar is, verschijnt de game voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Wat betreft het laatste platform zijn nu de systeemvereisten bekendgemaakt via een update op Steam.

De minimale vereisten zijn een Intel Core i5-8400 of een AMD Ryzen 5 2600, 8GB RAM en een GeForce GTX 1070 of een AMD RX Vega 56. Qua opslag moet je rekening houden met ongeveer 85GB aan ruimte. Met deze minimale specs zou je de game in 1080p op 60fps kunnen draaien.

De aangeraden vereisten liggen echter wat hoger: Intel Core i7-8700 of AMD Ryzen 5 3600, 16GB RAM en een GeForce 1080 Ti of AMD RX 5700 XT. Met deze specs is het mogelijk de game te draaien op 1080p en 60fps, maar dan in hoge kwaliteit. De systeemvereisten voor een 1440p en 4K-resolutie zijn nog niet bekendgemaakt.

Hogwarts Legacy verschijnt op 10 februari 2023 voor natuurlijk de pc en de eerder genoemde platformen.