Recent liet Microsoft al weten dat ze in een paar landen een test waren gestart met een nieuwe abonnementsvorm van Xbox Game Pass. Het gaat hier om de optie ‘Friends & Family’, wat een wat duurdere variant is, maar wel één die je toelaat om familieleden en vrienden in het lidmaatschap op te nemen.

Een officiële release (wereldwijd) is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk is het erg dichtbij. Twittergebruiker ALumia_Italia, die de Xbox backend in de gaten houdt, heeft een logo van deze abonnementsvorm gevonden op het Xbox-netwerk. Het ziet er dus naar uit dat Microsoft voorbereidingen aan het treffen is.

Dit zou automatisch ook kunnen betekenen dat het niet lang meer duurt vooraleer het uitgerold zal worden. Microsoft moet een officiële datum met betrekking tot de uitrol nog aankondigen en zodra we wat vernemen, lees je het hier.