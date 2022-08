De PlayStation 5 zal qua uiterlijk niet snel veranderen, maar onder de motorkap worden wel updates doorgevoerd. Sony zoekt altijd naar manieren om de console qua productiekosten en componenten goedkoper te maken, alsook efficiënter. Dit maakt dat er zo nu en dan een nieuwe revisie uitkomt en de meest recente is de CFI-1202A.

Dit nieuwe model wordt door Japanse retailers in september verwacht, maar in Australië wordt dit nieuwe model al geleverd zo blijkt uit een bericht van Press Start. De voornaamste merkbare verandering is dat de console een stuk lichter is geworden. Dit komt voornamelijk door het gebruik van lichtere componenten.

De nieuwe revisie zou rond de 600 gram lichter zijn dan het launch model en 300 gram lichter dan een eerdere revisie, die in 2021 verscheen. Het gaat hier dan om de editie met discdrive. De digitale versie, de CFI-1202B is 500 gram lichter dan het launch model en 200 gram lichter dan de revisie uit 2021.

Wanneer dit nieuwe model in Europa verschijnt is nog niet bekend.