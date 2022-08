Sony maakte gisteren wereldkundig dat ze de mobiele ontwikkelaar Savage Game Studios hadden overgenomen. Dit met als doel om hun nieuwe mobiele tak verder vorm te geven, waarmee Sony verschillende PlayStation franchises naar nog meer mensen wil brengen.

Ze zijn natuurlijk al bezig met tv-series en films, ook verschijnen steeds meer voormalig exclusieve games op pc. De mobiele markt is het volgende in het rijtje, aan ambitie bij Sony PlayStation dus absoluut geen gebrek.

Gezien de horizon van Sony PlayStation een stuk breder is, is het niet gek om wat zorgen te hebben over de oorspronkelijke focus en dat is natuurlijk consoles en diens games. We hoeven ons niet druk te maken volgens Worldwide Studios baas Hermen Hulst.

Hij heeft aangegeven dat ze op geen enkele manier afbreuk zullen doen aan de toewijding die ze hebben aan de PlayStation community. Sony zal zich bezig blijven houden met verhalende singleplayer games, die zo geliefd zijn.

“As we assured you before with our plans to bring select titles to PC, our efforts beyond console in no way diminish our commitment to the PlayStation community, nor our passion to keep making amazing single-player, narrative-driven experiences.

Our mobile gaming efforts will be similarly additive, providing more ways for more people to engage with our content, and striving to reach new audiences unfamiliar with PlayStation and our games.”