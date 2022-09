The Last of Us kent wereldwijd ontzettend veel fans en met de recente release van The Last of Us: Part I staat de franchise weer helemaal in de spotlights. Ook omdat er begin volgend jaar een officiële tv-serie zal verschijnen die is gemaakt door HBO, Sony en Naughty Dog.

Liefhebbers van de franchise hebben echter de ruimte om met een eigen film te komen die op YouTube gepubliceerd wordt en zo zijn er meerdere projecten in de maak. Zo wordt er gewerkt aan The Last of Us: All Gone, die op 24 september in première zal gaan.

Het team achter de film heeft ons een teaser trailer toegestuurd en die kan je hieronder bekijken.