FromSoftware heeft vandaag aangekondigd dat het een deel van z’n aandelen verkoopt aan Sony en Tencent. Met de verkoop van de aandelen hebben deze twee bedrijven ongeveer 30% van de ontwikkelaar in handen. Sixjoy Hong Kong (een dochteronderneming van Tencent) koopt 16.25% van de aandelen en Sony 14.09%.

Kodokawa, het bedrijf achter FromSoftware, blijft eigenaar van de resterende 69.66% van de aandelen. De voornaamste reden dat de aandelen aan Tencent en Sony zijn verkocht is omdat ze daardoor grotere budgetten kunnen krijgen om nog meer pro-actief te investeren in nieuwe IP’s en ze zelf ook uit te geven.

“Through the implementation of the fund procurement, FromSoftware will aim to proactively invest in development of more powerful game IP for itself to strengthen FromSoftware’s development capabilities and will seek to establish a framework that allows the expansion of the scope of its own publishing in the significantly growing global market.”