De twee vaste voetbalgames zijn al jaren FIFA en eFootball, maar er is altijd ruimte voor meer. De Britse studio Strikerz Inc. werkt al geruime tijd aan UFL, wat een uitdager van de andere twee voetbalgames moet zijn. Het betreft hier een titel die de focus op realisme legt en het digitale voetballen naar een hoger niveau moet tillen.

De release stond voor dit jaar gepland, maar dat gaat niet langer lukken. De ontwikkelaar heeft namelijk aangekondigd dat ze meer tijd nodig hebben om de game af te maken en daarom schuiven ze de release op naar 2023. De game is nu voor 80% klaar en in december mogen we de aankondiging van de releasedatum verwachten.

UFL staat gepland voor een release op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S.