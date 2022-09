We weten al langer dat er een serie onderweg is die zich afspeelt in het Cyberpunk-universum. CD Projekt RED is de samenwerking aangegaan met Netflix om de anime Cyberpunk: Edgerunners van de grond te krijgen. Er werden al eerder beelden gedeeld, maar nu hebben beide partijen ook de premièredatum onthuld: 13 september.

Vanaf die dag kun je alle tien de afleveringen bekijken. Edgerunners vertelt het verhaal van David Martinez, een jongen van de straat die besluit om een zogeheten edgerunner te worden. Netflix heeft samen met de releasedatum ook een nieuwe trailer gedeeld, die men toepasselijk de ‘NSFW trailer’ heeft genoemd. Voor de mensen die op kantoor kijken: je bent gewaarschuwd.