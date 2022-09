In maart kondigde ontwikkelaar A44 – bekend van het succesvolle Ashen – hun nieuwe project Flintlock: The Siege of Dawn aan. Sindsdien hebben we zo nu en dan wat gameplay beelden kunnen bekijken, maar daar bleef het bij. Gelukkig heeft de ontwikkelaar nu een nieuwe trailer uitgebracht die zich met name richt op de combat.

In Flintlock: The Siege of Dawn ben jij gewapend met een handbijl, een aantal titulaire ‘flintlock’ pistolen, een musket en de magische vaardigheden van je viervoetige compagnon. Het heeft qua combat wel wat weg van God of War wat betreft combo’s en je zou de game ergens ook een Soulslike kunnen noemen.

Verder kan je Enki – jouw magische viervoeter – ook gebruiken om de wereld te ontdekken wat dan weer wat weg heeft van Forspoken. De combat ziet er in ieder geval kleurrijk uit in de trailer, waarin diverse combo’s, finishers en toffe actie voorbij komt.