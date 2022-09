Recent dook de naam Voice of Cards: The Beasts of Burden al op in de PlayStation Store database, maar het derde deel in de serie was nog niet officieel bevestigd. Daar komt nu dus verandering in én we kunnen al erg snel met deze game aan de slag.

Volgens Square Enix hoef je de eerdere twee delen niet gespeeld te hebben om van Voice of Cards: The Beasts of Burden te kunnen genieten. Als je de game voor 3 oktober aanschaft, krijg je er ook nog eens twee uitbreidingen bij: de Iron Avatar en Somber Girl’s Abstract Pattern.

Voice of Cards: The Beasts of Burden verschijnt al op 13 september aanstaande voor de PlayStation 4, Nintendo Switch en pc.