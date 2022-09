Microsoft is onlangs begonnen met het testen van Xbox Game Pass Friends & Family. Een nieuwe abonnementsvorm die iets duurder is, maar waar wel meer mensen gebruik van kunnen maken. Deze variant is momenteel enkel beschikbaar in Colombia en Ierland. Wanneer het wereldwijd uitgerold zal worden is op moment van schrijven niet bekend.

Via een nieuw gepubliceerde FAQ krijgen we echter wel wat meer informatie, waaronder over de prijs die je voor deze abonnementsvorm dient te betalen. De belangrijkste punten hieronder op een rijtje:

Je kunt je abonnement via het Friends & Family plan delen met maximaal vier anderen. Het uitnodiging gaat via de mail en nieuwe gebruikers moeten nadien inloggen met hun persoonlijke account.

De hoofdgebruiker is de enige die anderen kan uitnodigen, alsook uit het abonnement kan verwijderen.

Het maandelijkse tarief voor dit plan is in Ierland € 21,99 per maand. Naar verwachting zal die prijs voor heel Europa gelden.

Het is mogelijk je bestaande Game Pass Ultimate abonnement te upgraden. Een maandabonnement (dat goedkoper is) betekent na het omzetten 18 dagen lidmaatschap op het Friends & Family plan.

Zodra de periode voorbij is zal het verlengd worden tegen de eerder genoemde prijs, tenzij je terugschakelt naar een goedkoper abonnement.

Als je een gewoon PC of Xbox Game Pass abonnement hebt, levert dat 12 dagen Xbox Game Pass Friends & Family op.

30 dagen EA Play lidmaatschap is gelijk aan 6 dagen Xbox Game Pass Friends & Family.

Het delen van je lidmaatschap is enkel mogelijk in het land waar je woont. Als een lid van de groep zijn land wijzigt, zal die gebruiker automatisch van het abonnement gehaald worden.

Je kunt maximaal één Friend & Family abonnement afsluiten.

Op de Xbox website wordt in de FAQ op nog veel meer vragen een antwoord gegeven, dus bij meer interesse kan je hier terecht. Zodra Microsoft bekendmaakt wanneer dit plan in de Benelux beschikbaar komt, laten we het weten.