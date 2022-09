Sinds kort is er ook een native PlayStation 5-versie van What Remains of Edith Finch beschikbaar. Als je de PS4-versie hebt gekocht, kan je gratis de current-gen versie downloaden. Dit was echter niet het geval als je de game via PS Plus had verkregen. Deze situatie is nu veranderd.

Wario64 heeft opgemerkt dat als je de PlayStation Plus-versie van What Remains of Edith Finch hebt, je nu ook kan opwaarderen naar de PS5-versie. Het enige wat je moet doen is naar de productpagina van de game gaan en daar aangeven dat je de PlayStation 5-versie wilt kopen. Die wordt dan niet in rekening gebracht.

Het kan ook zijn dat je een menu krijgt met tweemaal de omschrijving ‘game’. Je moet dan de tweede kiezen om de PlayStation 5-versie van de game te kunnen downloaden.