GTA Online spelers weten hoe laat het is, een overzicht van de update voor de komende dagen. Momenteel is het Sprunk versus eCola evenement aan de gang en dat resulteert in een bijzondere situatie op de straten van Los Santos. In het kader van die strijd worden de straten van de marketingdollars overspoeld en vanzelfsprekend komt het met een nieuwe confrontatie.

Het evenement ziet zijn invloed ook in andere aspecten van de game, waaronder kortingen. Daarnaast zijn er gethematiseerde voertuigen beschikbaar, dus je kunt je lol niet op. De update komt overigens met nog veel meer en de details vind je hieronder op een rijtje.

Nieuw voertuig: de Declasse Vigero ZX muscle car, verkrijgbaar bij Premium Deluxe Motorsport en Southern San Andreas Super Autos, en komt in aanmerking voor Gen-9 exclusieve HSW performance upgrades

Driedubbel GTA$ en RP bij San Andreas Super Sport Series

Dubbel GTA$ en RP bij HSW Race Series en Hunting Pack

1,5x Bunker Research snelheid, plus dubbel GTA$, RP en Research Units voor Source Research Data missions

Een bonus van GTA$250K voor het voltooien van een Bunker Sell Mission en nog eens GTA$250K voor het voltooien van in totaal 3 Bunker Sell Missions

Terugkerende modi: Sumo, Turf Wars, Land Grab en Hunting Pack

Een gratis paar Green Oversize Shades voor het inloggen

Deze week in Simeon’s Premium Deluxe Motorsport Showroom: de nieuwe Declasse Vigero ZX, de Canis Mesa in Classic Green (voorheen niet te koop), een Pearlescent Bright Green Imponte Beater Dukes gewikkeld in de White Stripes-kleurstelling, een Matte Green Bravado Banshee in de Black Racing Stripes-kleurstelling en een klassieke felgroene Dundreary Landstalker XL uitgerust met de Flame-kleurstelling

Te zien in de Luxury Autos Showroom: een Sprunk-groene Annis S80RR en de Överflöd Imorgon

Lucky Wheel-hoofdprijs: The Ocelot Locust

Test Rides: de Pfister Astron, Mammoth Patriot Mil-Spec en Gallivanter Baller ST

Prize Ride: als je je deze week 2 dagen op rij in de top 2 in de Pursuit Series plaatst, krijg je de Declasse Mamba

Op PlayStation 5 en Xbox Series X|S

Nieuwe races toegevoegd aan de HSW Race Series

Hao’s premium testrit: de Grotti Turismo Classic

De Hao’s Special Works Time Trial van deze week vindt plaats tussen North Chumash en de Palomino Highlands

Sprunk vs. eCola-kortingen: gratis Sprunk- en eCola-kleurstellingen

Terwijl de Sprunk vs. eCola showdown zijn tweede week ingaat: spelers kunnen blijven stemmen op hun favoriete merk door lid te worden van de officiële Sprunk of eCola Crew op Social Club, blikjes van elke frisdrank te drinken en de gratis Sprunk of eCola Bodysuit Outfits te claimen van een kledingwinkel.

Het winnende merk beloont alle GTA Online-spelers met hun Hat, Parachute Bag, Varsity Jacket en een bonus van GTA$300K voor het inloggen tijdens de competitie die eindigt op 14 september.

Aan kortingen ontbreekt het natuurlijk ook niet deze week. Zo scoor je Bunkers en diens upgrades en supplies met 40% korting. Bij Hao’s Special Works krijg je 30% korting op alle Conversion, Engine Tuning, Transmission, Turbo en Brake producten. Tot slot zijn de onderstaande voertuigen tijdelijk afgeprijsd:

Imponte Beater Dukes – 50% korting

Pfister Comet Safari – 50% korting

Shitzu Hakuchou Drag – 50% korting

Annis S80RR – 40% korting

Bravado Banshee – 40% korting

Pfister Astron Custom – 40% korting

Vapid Desert Raid – 40% korting

LF-22 Starling – 40% korting

BF Dune FAV – 40% korting

Gallivanter Baller ST – 30% korting

GTA Online-spelers die hun Rockstar Games Social Club-account verbinden met Prime Gaming ontvangen GTA$125K. Alle bonus GTA$ wordt binnen 72 uur op je Maze-bankrekening gestort.