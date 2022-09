Microsofts populaire Flight Simulator franchise laat je opstijgen, rondvliegen en landen in vliegtuigen allerhande. Wat er echter met die toestellen, hun piloten en passagiers op de grond gebeurt, laat die game aan je verbeelding over. Als je nu toch altijd al hebt willen weten hoe het zou zijn om een luchthaven te runnen, dan kan je in 2023 aan de slag met AirportSim op pc én de Xbox Series X|S.

AirportSim – what’s in a name? – simuleert het luchthavenbestaan, waarin time management en precisie centraal staan. Passagiers moeten tijdig op hun bestemming en aan hun bagage geraken, vliegtuigen dienen weggetakeld en volgetankt te worden… en zo zijn er nog een hoop taken die in AirportSim absoluut het verschil zullen uitmaken tussen een succesvol en gefaald management avontuur.

De onderstaande trailer licht een tipje van de sluier op en onthult alvast de verschillende modi die spelers aan het scherm gekluisterd zullen houden: Free Roam, Scenario en Challenge. Aspirant-piloten weten wat hen te doen staat.