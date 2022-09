In Marvel’s Midnight Suns krijg je te maken met diverse bekende personages uit het Marvel universum, maar ook is er een gloednieuwe: The Hunter. Dit is een origineel personage dat speciaal voor deze game is gemaakt, wat jou als speler ook op de nodige customize opties komt te staan.

Vorige week kregen we al een spotlight trailer te zien wat nu opgevolgd wordt door een uitgebreide blik op het personage. De video hieronder gaat in op de lore achter het personage en geeft het een stuk meer context. Marvel’s Midnight Suns verschijnt begin 2023.