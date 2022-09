Valve wil voor het einde van dit jaar alle pre-orders wegwerken van de Steam Deck en het bedrijf heeft ook al plannen voor een opvolger van de pc-handheld. Je zou kunnen denken dat Valve het nu te druk heeft om nog games te maken, maar dit blijkt niet het geval te zijn.

Greg Coomer van Valve heeft in een interview met Famitsu gezegd dat het ontwikkelen van games nog steeds erg belangrijk is voor het Amerikaanse bedrijf. Volgens Coomer is een groot percentage van de mensen bij Valve bezig met verschillende titels.

“Valve has a lot of games in development. Game development is very important to Valve. I don’t know the exact numbers, but the percentage of employees involved in game development is high. A lot of people are involved.”

De software- en hardware-onderneming heeft ook meer in de pijplijn voor het Half-Life universum. Half-Life: Alyx viel eind 2020 zeer goed in de smaak bij zowel pers als gamers en Croom laat weten dat de game een begin is van wat nog komen gaat voor de serie.