De SEGA Mega Drive Mini 2 zal op 27 oktober uitkomen. De oplage van de mini console is echter niet heel erg groot, dus is het wellicht een goed idee om een pre-order te plaatsen en dat kan je nu al doen.

De miniconsole van SEGA is alleen via Amazon te koop. Op het moment van schrijven is de SEGA Mega Drive Mini 2 nog niet op de Nederlandse website van de online retailer te vinden, maar wel op Amazon Frankrijk en Amazon Duitsland.

De console kost € 109,99 en voor dit geld krijg je het apparaat en de volgende titels: