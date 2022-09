Vlak voor de gamescom maakte ontwikkelaar Squanch Games bekend dat ze High On Life hebben uitgesteld van oktober naar december. De reden die toen werd gegeven was dat ze meer tijd nodig hebben om de game te polijsten, wat altijd een goede zaak is. Het komt de kwaliteit immers ten goede.

Er blijkt echter nog een andere reden te zijn. In gesprek met GamesRadar vertelde ontwikkelaar Mikey Spano dat een ander belangrijk punt was dat ze bij een release op de aanvankelijk gepland datum bang waren om het ‘gesprek te missen’.

“October’s crowded – it’s really crowded. For us, the benefit is the conversation. So if we’re missing out on the conversation, because everybody’s talking about God of War or Call of Duty, that’s a missed opportunity for us.”

Met andere woorden: ze waren bang dat de game ondergesneeuwd zou raken door titels als Call of Duty: Modern Warfare 2 en God of War: Ragnarök die voor eind oktober en begin november gepland staan. Een begrijpelijk punt en nu de game in december uitkomt, is de kans groter dat High On Life meer opvalt plus dat de kwaliteit beter zal zijn vanwege de extra tijd die men neemt.

Meer over High On Life lees je later vandaag in onze preview.