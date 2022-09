Een van de grotere exclusieve games voor de Xbox is natuurlijk de nieuwe Fable, die al geruime tijd in ontwikkeling is. We hebben er de laatste tijd weinig over vernomen, laat staan gezien. Daar is een reden voor, zo blijkt.

Op PAX West heeft Matt Booty van Microsoft aangegeven dat hij graag wat van Fable zou willen laten zien, maar dat het team dat niet wil. Volgens Booty wil ontwikkelaar Playground Games zich niet haasten, daarom laten ze pas iets zien als het echt klaar is.

Elke keer als Booty de game ziet, wil hij graag die content laten zien omdat het volgens hem zo tof is, maar Playground Games houdt dit tegen. Oftewel, de studio heeft zeggenschap over wanneer ze meer van de game gaan delen en dat is misschien wel een goede zaak.

Het nadeel is echter dat het volstrekt onduidelijk is wanneer we meer van Fable gaan zien. Zoals het er nu naar uitziet zal het nog wel even duren.