Omdat de Assassin’s Creed franchise dit jaar 15 jaar bestaat, heeft Ubisoft vanavond de nodige nieuwe games aangekondigd. Ook is dit een mooi moment om terug te blikken op de reeks en dat doet de uitgever met een mooie documentaire.

Deze documentaire is gratis beschikbaar gesteld op YouTube en kan je hieronder bekijken. Met 11 minuten is de docu zeker niet lang, maar wel even de moeite waard, gezien veel mensen aan het woord komen en er leuke anekdotes gedeeld worden, ook blikken we terug op de beste games in de reeks.