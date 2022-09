Vanaf 20 oktober is Mario + Rabbids: Sparks of Hope verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. Het is ook de game waarmee Ubisoft Forward vanavond geopend werd. Ubisoft liet een video zien van dik zeven minuten aan gameplay, die je natuurlijk hieronder kunt bekijken.

In de video komt een nieuwe planeet voorbij, platform gameplay en ook wordt het gebruik van de Sparks getoond. Natuurlijk ontbreekt het niet aan gevechten. Daarnaast heeft Ubisoft aangekondigd dat er na de release van de game downloadbare content zal verschijnen, waaronder een gastoptreden van niemand minder dan Rayman.