Sony PlayStation heeft vanmiddag een nieuwe kleurstelling aangekondigd voor de DualSense controller, de 3D Pulse headset en console covers. Het gaat hier om de zogeheten ‘Gray Camouflage Collection’, die dit najaar zal verschijnen.

De releasedatum staat op 14 oktober 2022 en het is mogelijk de hardware vanaf 15 september in pre-order te plaatsen. Het wordt geleverd via Sony’s eigen webshop in de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Nederland, België en Luxemburg.

Daarnaast zal het ook mogelijk zijn deze collectie aan te schaffen bij lokale retailers, dus het loont om online webshops in de gaten te houden. Voor de console covers geldt een uitzondering, die is enkel via PlayStation Direct verkrijgbaar.