Sony PlayStation zal het vanaf 1 oktober moeten doen zonder een man die zeer belangrijk is geweest voor het bedrijf. Op die datum zal Masayasu Ito namelijk bij Sony vertrekken om van zijn welverdiende pensioen te gaan genieten.

Het kan zijn dat de naam je helemaal niets zegt. Masayasu Ito is nu werkzaam als SIE representative director en executive vice president, maar voorheen was hij hardware designer. Zo was hij verantwoordelijk voor het ontwerp van de PlayStation 3, PlayStation 4 en de PlayStation Portable. Na 36 jaar is het voor de beste man echter tijd om met pension te gaan.

De functie van Masayasu Ito zal worden overgenomen door Lin Tao, die nu nog als director dienst doet. Zijn functie zal weer worden overgenomen door Kiichiro Urata, die nu SVP Head of Japan Asia Partner Development & Relations is.