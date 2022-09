Liefhebbers van de Gundam-franchise zitten al een tijdje te wachten op de releasedatum van de nieuwste game in de reeks: Gundam Evolution. Hun geduld wordt beloond, want we weten nu wanneer de free-to-play titel zal verschijnen en dat is sneller dan je denkt.

Gundam Evolution zal als eerst op pc uitkomen. Op dit platform is de free-to-play multiplayer shooter vanaf 22 september te spelen. Heb je een PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One of Xbox Series console, dan zal je iets langer moeten wachten. De console-versie zal namelijk pas op 1 december beschikbaar worden gesteld.

Met de lancering van Gundam Evolution zullen er twaalf verschillende ‘mobile suits’ beschikbaar zijn. Er zullen in totaal drie modi te spelen zijn: Point Capture, Domination en Destruction. Je wordt dan gedropt in een team van zes spelers en je strijdt tegen een ander team met evenveel spelers.

Er is ook een video beschikbaar gesteld, die aangeeft wat je van het eerste seizoen van Gundam Evolution mag verwachten.