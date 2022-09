Dat er een nieuwe BioShock-game in de maak is, weten we al een tijdje. We weten echter eigenlijk nog bitter weinig details over dit project, aangezien ontwikkelaar Cloud Chamber erg mysterieus doet over hun game. Op het Twitteraccount @oopsleaks zijn nu echter veel details over de nieuwe BioShock verschenen, maar uiteraard is niets hiervan officieel bevestigd.

Er wordt heel wat verteld over verschillende aspecten van de game, waarvan we enkele opmerkelijke zaken op een rijtje zetten. De game zou zich kennelijk in Antarctica afspelen en een open wereld zijn met hoofd- en zijmissies. Ook wordt vermeld dat we de game mogen verwachten voor het einde van 2024.

“I have received confirmation that the game will be based in Antarctica. An open world with a main story that has multiple endings. Allegedly, the theme of aggregate states of water plays a huge role in the plot and lore which will be more extensively revealed through side quests. The artstyle and in-game graphic design is similar to Deathloop. It has 1960’s The British Invasion and counterculture vibes, style is psychedelic and trippy (I guess the music too). Heard about a solid soundtrack and a female protagonist. Still don’t know if Schyman is back.”

Neem dit alles echter met een grote korrel zout, want het genoemde Twitteraccount geeft zelf aan dat de details niet bevestigd konden worden door de personen die dit lekken. Zo werd, bijvoorbeeld, opgevangen dat er een groep vluchtelingen uit Rapture centraal zou staan in het verhaal, maar dit komt niet van een vertrouwde bron. Hopelijk krijgen we snel meer officieel nieuws over onze terugkeer naar deze geliefde franchise.