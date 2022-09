Assassin’s Creed Mirage zal aanstaande zaterdag tijdens Ubisoft Forward officieel aan de wereld getoond worden, maar het is nogal een gatenkaas rondom deze titel. Ubisoft lekte immers zelf de titel en wat afbeeldingen, wat geruchten deed bevestigen. Nu is het de PlayStation Store die er nog een schepje bovenop doet door ook informatie te lekken.

Het is niet direct (meer) te traceren, maar de vrij betrouwbare insider Tom Henderson heeft de gehele omschrijving van Assassin’s Creed Mirage, die in de PlayStation Store te vinden was, online gezet en dat levert ons wat nieuwe informatie op. Zo valt te lezen dat de game zowel naar current- als last-gen consoles komt. Hierop is ook een gratis upgrade van toepassing.

Verder geeft de omschrijving aan dat we een moderne interpretatie van de gameplay van de afgelopen 15 jaar gepresenteerd krijgen en dat we de rol aannemen van Basim. De punten zoals gedeeld hieronder op een rijtje.

Experience the story of Basim, a cunning street thief seeking answers and justice as he navigates the bustling streets of ninth-century Baghdad. Through a mysterious, ancient organization known as the Hidden Ones, he will become a deadly Master Assassin and change his fate in ways he never could have imagined.