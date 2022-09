Microsoft heeft vanmiddag een nieuwe versie van de Xbox Elite Series 2 controller aangekondigd. Deze controller is een goedkoper model dan de normale uitgave en bevat enkel de meest essentiële componenten. De controller heeft de naam ‘Core’ gekregen en zal vanaf 21 september verkrijgbaar zijn.

Doordat de controller zich beperkt tot enkel de belangrijkste onderdelen, ligt de prijs ook lager. De prijs in dollars is 129,99 wat zich ongetwijfeld naar een gelijk bedrag in euro’s zal vertalen.

The Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core includes the essential components you need to unleash your best game. Experience adjustable-tension thumbsticks, wrap-around rubberized grip, and shorter hair trigger locks. Enjoy limitless customization with exclusive button mapping options in the Xbox Accessories app. Stay in the game with up to 40 hours of rechargeable battery life and refined components that are built to last.