Als je tegenwoordig aan alledaagse dingen of beroepen denkt, is de kans groot dat daar een simulator van beschikbaar is. Dit genre groeit explosief, want de ene na de andere simulator zie je verschijnen. Een daarvan is het in juli uitgebrachte PowerWash Simulator, waarin je met een hogedrukspuit allerlei voorwerpen wast. Een erg simpel concept, maar wel een dat zo te zien erg goed bevalt.

Via Twitter deelde ontwikkelaar FuturLab namelijk dat de game inmiddels door meer dan 3 miljoen spelers is gespeeld. Dat is voor een indie game natuurlijk een prachtig aantal spelers, waardoor er dus 3 miljoen mensen zijn die veel plezier hebben (gehad) bij het schoonmaken. Dat het aantal spelers zo hoog ligt heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat de game via Game Pass beschikbaar is.

Ook wij waren zeker te spreken over PowerWash Simulator in onze review.