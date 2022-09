Atomic Heart hebben we recent weer in actie gezien en een trailer suggereerde dat we de game nog dit jaar te spelen zouden krijgen. Dit zit er helaas niet langer in, want in een nieuwsbericht waarin aangekondigd wordt dat Focus Entertainment de uitgever zal zijn, hebben ze laten doorschemeren dat we nog ietsje langer moeten wachten.

Een releasedatum is nog altijd niet bekend, maar het ziet er nu naar uit dat we de game begin 2023 mogen verwachten. In het bericht staat dat de game aanvankelijk voor 2022 gepland stond, maar dat de game nu deze winter verschijnt. Heel duidelijk is het niet, maar de indruk wordt gewerkt dat de game naar begin volgend jaar is opgeschoven.

Overigens geeft ontwikkelaar Mundfish wel nog aan dat ze de releasedatum binnenkort bekend zullen maken. Momenteel zijn ze de game aan het polijsten om de best mogelijke kwaliteit te leveren.