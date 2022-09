Met de release van de nieuwe firmware update voor de PlayStation 5 zijn er diverse nieuwe features bijgekomen, alsook aanpassingen gedaan. Sony is echter nooit helemaal transparant in de aanpassingen, want er worden altijd meer dingen gevonden dan in de patch notes staat.

Een vrij interessante nieuwe optie heeft namelijk te maken met Trophies, waarvan geen vermelding in het overzicht van gisteren staat. Het blijkt namelijk nu mogelijk te zijn om alle verborgen Trophies in één keer te bekijken. Nu kan je dit soort Trophies al checken, maar dat moet handmatig één voor één.

Geef je niet zoveel om spoilers of ben je heel erg benieuwd? Dan kan je nu met een druk op de knop alles onthullen. Dit doe je door bij het overzicht van Trophies op de lijst van een game te gaan staan en op ‘Opties’ te drukken. Je kunt vervolgens kiezen om alle Trophies te onthullen.