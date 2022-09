Dying Light 2 wist ons misschien niet helemaal te overtuigen, maar behaalde toch een oerdegelijke score. Fans van de game kijken ongetwijfeld reikhalzend uit naar Bloody Ties, de uitbreiding die op 13 oktober het levenslicht zal zien. In afwachting van die aankomende release tracht lead designer Tymon Smektala op Twitter alvast zoveel mogelijk mensen warm te maken.

De man laat weten dat Dying Light 2: Bloody Ties maar liefst meer dan zes uur aan nieuwe verhalende content zal bevatten. Tel daar nog een fiks aantal sidequests en heel wat confrontaties met de bloeddorstige geïnfecteerden bij op, en je weet dat geen enkele fan deze DLC zal willen laten schieten. Over een dikke maand weten we of Bloody Ties het wachten waard was.