Crystal Dynamics werd net als een paar andere Westerse studio’s van Square Enix in mei van dit jaar overgenomen door de Embracer Group. Uit informatie betreffende deze transactie bleek dat ook franchises als Tomb Raider en Legacy of Kain daarbij zaten. Toch zijn deze series nu niet het directe bezit van de Embracer Group.

Crystal Dynamics heeft namelijk laten weten dat zij de eigenaar zijn van voormalige Square Enix franchises waaraan zij hebben gewerkt, waaronder dus de eerder genoemde series. Dit betekent dat als de ontwikkelaar in de toekomst door een ander bedrijf wordt opgekocht, zij veel belangrijke franchises met zich meenemen en de Embracer Group hierdoor met lege handen zit.

Zolang de Embracer Group eigenaar van de ontwikkelaar is, hebben ze automatisch ook de IP’s in bezit. Van Tomb Raider weten we overigens dat Crystal Dynamics inmiddels een nieuw deel in ontwikkeling heeft.

“We are excited to inform you that Crystal Dynamics has taken control of several game franchises—including TOMB RAIDER and Legacy of Kain—from the games’ previous owner, Square Enix Limited. As a result of this change, Crystal Dynamics (or its affiliate) is now the owner of these games and the controller of the gameplay and personal data related to them.”