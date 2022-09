Microsoft is er niet vies van om eens in de zoveel tijd de user interface van hun consoles van een nieuwe lik verf te voorzien. Het bedrijf heeft nu aangekondigd dat ze bezig zijn met een nieuwe ‘Home interface’ voor het dashboard van de consoles.

Deze nieuwe interface staat gepland voor een release ergens in 2023, maar een specifieke datum is nog niet genoemd. In vergelijking met de huidige interface zal het geen extreme verandering zijn. Althans, als we het voorbeeld screenshot bekijken (zie bovenaan).

De nieuwe interface zal voorzien worden van een paar vaste elementen, zoals een zoekfunctie en een shortcut naar de Microsoft Store, en meer.

Deze vernieuwde user interface is beschikbaar voor geselecteerde Xbox Insiders, gezien het eerst uitgebreid getest gaat worden en Microsoft naar feedback zoekt vanuit de Insider community. Het bedrijf geeft aan goed te luisteren naar wat de fan feedback is en tracht dat waar mogelijk te integreren in de uiteindelijke versie.

“We know the Xbox homepage is where our gamers spend a lot of their time, and it’s a space that’s very personal. We also know we can always be listening and learning how we can do better here while keeping your experience fast and familiar. With that, we’re kicking off a multi-month series of experiments to learn how to create a more personalized home screen experience and address some of the top trends and fan requests.”