Hitman heeft reeds twee keer geprobeerd de overstap naar het witte doek te maken. Wie echter een goede filmversie van Agent 47 verwachtte, kwam telkens van een kale reis – pun absoluut intended – thuis. Aan dat stukje geschiedenis kunnen we helaas niets meer veranderen, al had het geen haar gescheeld of de kaarten hadden anders gelegen. Volgt u even mee…

Niemand minder dan James Gunn heeft immers vóór zijn grote doorbraak nog een idee gepitcht voor een Hitman-film met een R-rating. Dat had best interessant kunnen zijn, maar één producer was niet overtuigd en Gunn werd de deur gewezen. Niet veel later pakte de man uit met het betere superheldenwerk: beide Guardians of the Galaxy films én The Suicide Squad.

“Weeks before I got Guardians I pitched a HITMAN movie. The studio really wanted to hire me, but a producer on the project did not. I was bummed then, but thank God, because I would have never been able to do [Guardians of the Galaxy] if they had said yes!”