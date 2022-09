We moeten wat langer wachten op Evil West, maar Flying Wild Hog en Home Interactive hebben iets om dit een beetje goed te maken. Er is namelijk een nieuwe video vrijgegeven, die meer gameplay van het spel laat zien.

De beelden tonen één van de eerste levels van Evil West. Er worden ook wat cutscènes getoond en natuurlijk komt er wat actie aan bod. Net als in eerdere video’s is het actiegedeelte wat het meest in het oog springt. De beelden check je hieronder.

